Пьяный китаец сбил более 20 человек на внедорожнике

В субботу поздно вечером, 22 июня, в китайском городе центрального подчинения Чунцин в уезде Юньян мужчина в нетрезвом состоянии въехал в толпу пешеходов на внедорожнике. В результате аварии погибли четыре человека, ещё несколько пострадали.

Согласно источнику, 42-летний мужчина сел за руль и поехал по узкой улице, по пути он успел повредить несколько машин и сбить около 20 человек. Отмечается, что четыре человека скончались на месте, а более 10 получили переломы и ушибы, степень тяжести не уточняется.

В полиции уточнили, что местные жители оперативно сообщили о происшествии, злоумышленник задержан, - передаёт РИА Новости.

Проводится проверка, в том числе выясняется, преднамеренно ли он сбил пешеходов или случайно под воздействием алкоголя.