В Новосибирске водитель избил пенсионера-ликвидатора за замечание

В Новосибирске водитель избил пенсионера на глазах у его трёхлетнего внука за замечание. У 60-летнего мужчины врачи диагностировали ушиб грудной клетки и сотрясение мозга.

Сообщается, что участник ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АС и ветеран боевых действий оказался избит водителем «Газели» во дворе дома. Мужчина потерял сознание, после чего соседи оказали ему помощь, передаёт МК. Пришедший в себя пенсионер уверяет, что не помнит причины драки. Предполагается, что водителю было сделано замечание из-за неправильной парковки.

По камерам наблюдения видно, что водитель несколько раз бросает пенсионера на землю, после чего тот всё равно поднимается на ноги. В последний раз водитель ударил пожилого мужчину ногой и кулаком, затем сел в машину и уехал.

В региональном ГУ МВД сообщили о начале проверки по факту случившегося, водитель «Газели» объявлен в розыск.