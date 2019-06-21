В Пермском крае столкнулись КАМАЗ и легковушка

В пятницу, 21 июня, в Уинском районе Пермского края на 9-м километре автодороги Уинское-Деменево произошло столкновение "КАМАЗА" и легкового атвомобиля. Отмечается, что в результате аварии два человека скончались на месте.

"В результате ДТП погибли два человека: 62-летний водитель легковушки и его 55-летняя пассажирка", - сообщили в пресс-службе МВД РЕН ТВ.

В ведомстве добавили, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль.

На территории работаю сотрудники правоохранительных органов, проводится тщательная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.