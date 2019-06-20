В Ростовской области подростки до смерти избили мужчину
20 июня 2019, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет сообщил, что в городе Азове Ростовской области проводится проверка по факту гибели мужчины, которого до смерти избили подростки. Уточняется, что инцидент произошёл в понедельник, 17 июня.
В ведомстве добавили, что подозреваемыми в убийстве местного жителя являются три несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет, а также их знакомый 47-летний мужчина.
Отмечается, что сотрудники полиции задержали всех злоумышленников и доставили в отделение. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе допрашиваются участники драки.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".