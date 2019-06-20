Пострадавшего в ДТП в Новой Москве эвакуировали на санитарном вертолёте

В четверг, 20 июня, в Новой Москве в поселке станции Мачихино садоводческого некоммерческого товарищества "Полесье" произошла авария, перевернулся автомобиль. Отмечается, что в салоне машины находилось три пассажира.

Известно, что одного из пострадавших доставят в специализированное медучреждение Москвы на вертолёте.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в поселок Станции Мачихино, СНТ «Полесье», где перевернулся легковой автомобиль. По словам очевидцев, в салоне машины было три человека", - сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности РИАМО.