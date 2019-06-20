СК: Возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалой девочки на юге Москвы

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели годовалой девочки на юге Москвы. Уточняется, что инцидент произошёл 15 июня.

"...у девочки 2018 года рождения поднялась высокая температура, и резко ухудшилось состояние здоровья. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, однако ребенка не госпитализировали", - сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что через некоторое время девочка скончалась. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Сотрудники СК РФ проводят комплекс следственных действий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются медицинские сотрудники.