В Петербурге ищут мать, бросившую новорожденную дочь в кустах

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга ищут мать или других родственников девочки, которую накануне в кустах у сквера в Колпино нашел прохожий. Ребенок был незамедлительно доставлен в больницу.

Врачи выяснили, что найденной девочке было всего несколько часов от роду. Она родилась недоношенной, а во время процесса родов у нее было кислородное голодание, передают "Известия".

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Напомним, малышку нашел человек, который гулял со своей собакой. Он услышал плач ребенка и вызвал на место полицию и "скорую".