Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Вечером в среду, 19 июня, в Московской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, в ходе аварии травмы получили семь человек.

В пресс-службе подмосковного управления госавтоинспекции сообщили, что ДТП было зафиксировано на 25-м километре трассы М-4 "Дон", передает РИА "Новости"

Отмечается, что на дороге столкнулись "Газель" и рейсовый автобус. Пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя. В настоящий момент на месте случившегося месте работают сотрудники ДПС. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.