На МКАД произошло массовое ДТП, четверо пострадавших

На Московской кольцевой автодороге в среду случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, в результате аварии пострадали трое детей и один взрослый человек.

Представитель экстренных служб столицы сообщил, что на 12-м километре МКАД на юго-востоке Москвы столкнулись четыре легковых автомобиля.