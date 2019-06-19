Пожар вспыхнул на территории завода в Санкт-Петербурге

Вечером в среду, 19 июня, на территории завода в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников городского ГУМЧС, пламя распространилось на площади 100 квадратных метров.

Данные о возгорании на Лифляндской улице в Адмиралтейском районе поступили в 20.53 по московскому времени, передает сегодня РИА "Новости"

Отмечается, что горение происходит на первом этаже трехэтажного здания. Информации о пострадавших в ходе пожара к настоящему моменту не поступало. В ликвидации возгорания сейчас участвуют 12 единиц техники и 54 человека. Устанавливаются причины возникновения пламени.