При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них ребенок
19 июня 2019, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе дорожно-транспортного происшествия на остановке в Сочи погибли два человека, один из них ребенок. Согласно последней информации источников, несовершеннолетний скончался в больнице.
Отмечается, что на дороге столкнулись отечественный автомобиль и иномарка. От удара первый отбросило на остановку общественного транспорта, где в тот момент стояли две женщины и двое детей. В результате случившегося одна гражданка скончалась, а все остальные были доставлены в медучреждение.
Впоследствии один ребенок умер, передает вечером в среду РИА "Новости" слова представителя ГУ МВД России по Краснодарскому краю.