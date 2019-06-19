При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них ребенок

В ходе дорожно-транспортного происшествия на остановке в Сочи погибли два человека, один из них ребенок. Согласно последней информации источников, несовершеннолетний скончался в больнице.

Отмечается, что на дороге столкнулись отечественный автомобиль и иномарка. От удара первый отбросило на остановку общественного транспорта, где в тот момент стояли две женщины и двое детей. В результате случившегося одна гражданка скончалась, а все остальные были доставлены в медучреждение.

Впоследствии один ребенок умер, передает вечером в среду РИА "Новости" слова представителя ГУ МВД России по Краснодарскому краю.