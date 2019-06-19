Ребенок попал в реанимацию после посещения аквапарка в Ставропольском крае

Ребенок попал в реанимацию после посещения аквапарка в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. Соответствующую информацию предоставил в среду губернатор края Владимир Владимиров.

Отмечается, что 10-летний мальчик вместе с друзьями посетил аквапарк. По неустановленной причине ребенок захлебнулся и пошел ко дну. Школьника подняли на поверхность, в аквапарк оперативно прибыла "скорая помощь".

В настоящий момент ребенок находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Медики контролируют ситуацию и оказывают юному пациенту всю необходимую помощь. В ближайшее время будет установлено, по какой причине случилось это происшествие.