//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия 13+

В Колпино под кустом нашли новорожденную девочку

19 июня 2019, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Колпино под кустом нашли новорожденную девочку
фото: pixabay.com

В Колпино под одним из кустов на Советском бульваре была найдена новорожденная девочка. Соответствующую информацию в среду, 19 июня, предоставили журналистам в региональном управлении Росгвардии.

Младенца в кустах нашел мужчина, который гулял с собакой. Он незамедлительно сообщил о своей находке сотрудникам полиции и медикам. 

Как уточняет "Росбалт", по предварительной информации, девочка появилась на свет всего за 2 или 3 часа до того, как она была обнаружена. Новорожденную передали врачам "скорой помощи". Сотрудники полиции ищут мать ребенка и устанавливают все причины случившегося.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Наука

Офтальмологи: длительное использование смартфона может привести к косоглазию

Офтальмологи: длительное использование смартфона может привести к косоглазию

Сразу несколько японских медицинских организаций, которые специализируются на лечении проблем со зрением, заявили, что длительное использование смартфона может привести к развитию косоглазия.

//Политика

Лавров надеется, что новое правительство Украины выполнит минские соглашения

Лавров надеется, что новое правительство Украины выполнит минские соглашения

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ надеется на выполнение Украиной минских договоренностей после формирования нового правительства страны.

//Политика

Трамп напомнил, какие меры принял против России, будучи президентом США

Трамп напомнил, какие меры принял против России, будучи президентом США

Дональд Трамп заявил, что собирается оставаться президентом Соединённых Штатов и дальше, а потому надеется на победу на предстоящих в следующем году выборах. Для этого действующий лидер США рассказал избирателям, какие действия он предпринял против России.

//В мире

Последствия удара зажигательными снарядами ВСУ по поселку ДНР сняли на видео

Последствия удара зажигательными снарядами ВСУ по поселку ДНР сняли на видео

В интернете опубликовали видео с последствиями удара по территории ДНР зажигательными боеприпасами. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube-канале Народной милиции самопровозглашенного государства.

//В мире

Эрдоган не исключает, что бывший президент Египта был убит

Эрдоган не исключает, что бывший президент Египта был убит

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси был убит. Политик скончался 17 июня во время судебного заседания, по которому он проходил главным обвиняемым.

//Новости СМИ2

//Политика

В Совбезе РФ сравнили "цифровой" терроризм и оружие массового уничтожения

В Совбезе РФ сравнили "цифровой" терроризм и оружие массового уничтожения

Юрий Коков заявил, что "цифровой" терроризм в ближайшем будущем можно будет сравнить с оружием массового уничтожения. По его словам, что Интернет, несмотря на его полезность в современном мире, может нести множество опасностей для государства.

//В мире

В Киеве депутат Верховной рады погиб от огнестрельного ранения

В Киеве депутат Верховной рады погиб от огнестрельного ранения

В среду, 19 июня, в Киеве обнаружено тело депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука, координатора группы "Информационное сопротивление". По предварительным данным, политик "случайно" застрелился.

//Шоу-бизнес

Бари Алибасов в интервью рассказал о коме

Бари Алибасов в интервью рассказал о коме

Продюсер Бари Алибасов дал своё первое интервью после выхода из комы. Врачи из НИИ им Склифосовского погрузили Алибасова в медикаментозный сон после того, как продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.

//Общество

Кто убил экс-жену хоккеиста Максима Соколова - дети или собственный муж? Версии близких семьи

Кто убил экс-жену хоккеиста Максима Соколова - дети или собственный муж? Версии близких семьи

Страшное убийство бывшей жены знаменитого хоккеиста Максима Соколова, в убийстве корой обвиняют ее детей, потрясло всех. Но друзья семьи и знакомые не могут поверить и выдвигают свои версии случившегося

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

Источник озвучил сроки возможного продления антироссийских санкций Евросоюзом

Источник озвучил сроки возможного продления антироссийских санкций Евросоюзом

Источник в структурах Европейского Союза назвал сроки возможного продления антироссийских санкций ЕС. Предполагается, что ограничения будут продлены на полгода, хотя ранее звучала идея о 12 месяцах.

//В мире

Япония одобрила запрет на физические наказания для детей

Япония одобрила запрет на физические наказания для детей

Японский парламент одобрил законопроект, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям. Такое решение было принято на заседании верхней палаты законодательного органа.

//В мире

Совфед и Госдума сформировали делегацию в ПАСЕ

Совфед и Госдума сформировали делегацию в ПАСЕ

Совет Федерации и Государственная дума сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Согласно последней информации, в ее состав вошли семь сенаторов и одиннадцать депутатов.

//В мире

Лидеры стран ЕС планируют 20 июня подтвердить продление антироссийских санкций

Лидеры стран ЕС планируют 20 июня подтвердить продление антироссийских санкций

Лидеры 28 стран Европейского союза в рамках саммита 20 июня планируют подтвердить продление экономических санкций в отношении России. Об этом говорится в документе, подготовленном Евросоветом.

//Спорт

Трехкратная чемпионка мира по самбо Анна Балашова: и на лопатки уложит, и борщ сварит

Трехкратная чемпионка мира по самбо Анна Балашова: и на лопатки уложит, и борщ сварит

Когда Анне Балашовой сказали, что начинать карьеру в единоборствах в 19 лет поздновато, она не послушала. И через три месяца взяла бронзу на чемпионате России по вольной борьбе. А потом перешла в самбо.

//Происшествия

В раскаленном от жары автомобиле погибла годовалая девочка

В раскаленном от жары автомобиле погибла годовалая девочка

В США женщина оставила свою малолетнюю дочь в машине, температура в которой достигла 40 градусов, сообщает The Mirror. Ребенок скончался, проведя в раскаленном авто два с половиной часа.

//В мире

Депутаты Рижской думы – «машина по голосованию»?

Депутаты Рижской думы – «машина по голосованию»?

Не утихают скандалы в Рижской думе. Каждый день в муниципальной организации сюрпризы. Не выдержал и «изгнанный» депутат партии «Согласие» - дал откровенное интервью латвийским СМИ.

//Происшествия

В Колпино под кустом нашли новорожденную девочку

В Колпино под кустом нашли новорожденную девочку

В Колпино под одним из кустов на Советском бульваре была найдена новорожденная девочка. Соответствующую информацию в среду, 19 июня, предоставили журналистам в региональном управлении Росгвардии.

//В мире

Ангела Меркель рассказала журналистам о своем самочувствии

Ангела Меркель рассказала журналистам о своем самочувствии

Канцлер Германии Ангела Меркель среду, 19 июня, во время поездки в город Гослар рассказала, как себя чувствует. Накануне политику стало плохо во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

//Армия

СМИ: США могут ввести новые санкции против Турции уже в июле

СМИ: США могут ввести новые санкции против Турции уже в июле

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения рестрикций в отношении Турции в ответ на планы Анкары закупить у России ЗРС С-400 в июле текущего года.

//В мире

Туристический самолет потерпел крушение в Бельгии

Туристический самолет потерпел крушение в Бельгии

В провинции Фламандский Брабант в Бельгии потерпел крушение небольшой туристический самолет. Соответствующие данные днем в среду, 19 июня, предоставили сотрудники средств массовой информации.

//Общество

Лазурное небо вместо кошмара…

Лазурное небо вместо кошмара…

Интервью с политэкспертом Арбаком Хачатряном «Лазурное небо вместо кошмара…» в издании «NewsARMru.com (Вся правда об Армении) вызвало огромный резонанс. Учитывая, что Арбак Хачатрян - постоянный комментатор нашей газеты и его прогнозы сбываются, мы предлагаем этот материал вниманию наших читателей.

//Происшествия

Между вагонами электрички в Москве найдено тело подростка

Между вагонами электрички в Москве найдено тело подростка

Между вагонами электрички сообщением Москва - Нара в столице было найдено тело подростка. Согласно последней информации источников, сотрудники полиции уже приступили к доследственной проверке.

//В мире

В России обозначили обязательное условие решения проблемы Донбасса Украиной

В России обозначили обязательное условие решения проблемы Донбасса Украиной

Российский режиссер Карен Шахназаров обозначил обязательное условие решения проблемы Донбасса украинской стороной. Соответствующее заявление деятель искусств сделал, выступая в телевизионном эфире.

//Шоу-бизнес

В день рождения Галкина Садальский посочувствовал Пугачевой

В день рождения Галкина Садальский посочувствовал Пугачевой

Максима Галкина с днем рождения поздравили многие отечественные знаменитости, в их числе и Станислав Садальский, также написавший несколько строк об имениннике на странице в Instagram.

//Происшествия

Мужчина ударил сотрудника полиции ножом в Подмосковье

Мужчина ударил сотрудника полиции ножом в Подмосковье

В Подмосковье уроженец Средней Азии ударил сотрудника полиции ножом в живот. Согласно последней информации пресс-службы ГУМВД России по Московской области, инцидент произошел после проверки документов.

//В мире

Аномальная жара в Индии унесла жизни 92 человек

Аномальная жара в Индии унесла жизни 92 человек

Аномальная жара в штате Бихар на северо-востоке Индии к настоящему моменту унесла жизни 92 человек. Соответствующую информацию днем в среду, 19 июня, предоставили сотрудникам СМИ местные власти.

//Спорт

Психолог Хигир: Семак вроде улыбается, но внутри может все кипеть

Психолог Хигир: Семак вроде улыбается, но внутри может все кипеть

Профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» анализ человеческих и профессиональных качеств российских тренеров. На очереди - тренер питерского «Зенита» Сергея Семака.

//Новости партнеров

//Общество

Заслуженный учитель: почему россияне не хотят получать высшее образование

Заслуженный учитель: почему россияне не хотят получать высшее образование

Как сообщает «РИА Новости», меньше половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступать в высшие учебные заведения после окончания школы.

//В мире

На Украине назвали помехи для возвращения Донецка и Луганска под контроль Киева

На Украине назвали помехи для возвращения Донецка и Луганска под контроль Киева

Киевской власти будет сложно вернуть под свой контроль Донецк и Луганск, потому что их реинтеграция потребует больших денег. Такую точку зрения высказал некоторое время назад украинский блогер Сергей Иванов.

//Политика

Лаврова расстроили слова Зеленского об отказе от прямого диалога с Донбассом

Лаврова расстроили слова Зеленского об отказе от прямого диалога с Донбассом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в среду прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Киев не готов к диалогу с Донбассом.

//В мире

Меркель не будет отменять мероприятия со своим участием после инцидента на встрече с Зеленским

Меркель не будет отменять мероприятия со своим участием после инцидента на встрече с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель не намерена отменять мероприятия со своим участием, запланированные на эту неделю. Вчера политик плохо почувствовала себя во время встречи с главой Украины Зеленским.

//Общество

Стала известно, какая погода будет в Москве на выходных

Стала известно, какая погода будет в Москве на выходных

Сегодня стало известно, какая погода будет в Москве и Подмосковье в грядущие выходные. Информацию предоставила днем в среду, 19 июня, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

//В мире

Порошенко не исключает, что Киев откажется от претензий на Крым

Порошенко не исключает, что Киев откажется от претензий на Крым

Бывший президент Украины Петр Порошенко не исключил, что новые власти страны откажутся от претензий на Крым. Об этом политик заявил в среду, 19 июня, в рамках своего разговора с сотрудниками СМИ.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Мария Шукшина поделилась фотографией с подросшими сыновьями-близнецами

Мария Шукшина поделилась фотографией с подросшими сыновьями-близнецами

Телеведущая и актриса Мария Шукшина поделилась с поклонниками фотографией, на которой она запечатлена со своими сыновьями-близнецами Фомой и Фокой. Мальчики в последнее время заметно повзрослели.

//Общество

Мусор в головах

Мусор в головах

Узловая железнодорожная станция Северной железной дороги Шиес, что в переводе с местного наречия означает «петля», стала настоящей петлей споров для строителей эко-технопарка, попавших под пресс экологических экстремистов, которые в последнее время все дальше от экологии и все ближе к уголовщине.

//Туризм

Куда путешественники летают и не жалеют денег

Куда путешественники летают и не жалеют денег

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали бронирования авиабилетов с начала года и нашли самые дорогие заказы. В основном в подборку попали "парные" перелёты бизнес-классом и перелет «туда-обратно».

//Происшествия

В Ташкенте задержана молодая пара во время продажи младенца

В Ташкенте задержана молодая пара во время продажи младенца

В среду, 19 июня, в Ташкенте задержаны 23-летний мужчина и 26-летняя женщина, которые пытались продать своего девятимесячного ребёнка за 9 тысяч долларов. Отмечается, что покупателем являлась знакомая пары.

//Политика

Медведев призвал власть меньше рассуждать о бедности в стране и больше делать

Медведев призвал власть меньше рассуждать о бедности в стране и больше делать

Дмитрий Медведев заявил, что в России борьба с бедностью требует серьёзной работы власти, а не популистских разговоров. При этом глава правительства подчеркнул, что каждый должен действовать в рамках своих компетенций.

//В мире

В Раде озвучили единственный вариант завершения гражданской войны в Донбассе

В Раде озвучили единственный вариант завершения гражданской войны в Донбассе

Единственным вариантом завершения гражданской войны на территории Донбасса является дипломатический. Соответствующую точку зрения некоторое время назад озвучил Василий Нимченко, депутат Верховной Рады.

//Новости МирТесен

//Общество

Психолог: почему мужчины воспитывают детей не хуже женщин

Психолог: почему мужчины воспитывают детей не хуже женщин

Если верить результатам опроса ВЦИОМа, большинство жительниц России (71%) считают, что отцы в состоянии ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин.

//Общество

Распространивший видео с горящим SSJ полицейский уволен

Распространивший видео с горящим SSJ полицейский уволен

Депутат Госдумы Андрей Альшевских выложил документ, в котором сообщается, что два сотрудника транспортной полиции, распространившие видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, 5 мая, наказаны. Уточняется, что один из них уже уволен.

//В мире

Студент назвал принца Гарри "предателем расы" и сел в тюрьму

Студент назвал принца Гарри "предателем расы" и сел в тюрьму

Студент Портсмутского университета Михал Шевчук получил тюремный срок за свои неонацистские взгляды и высказывания. 19-летний молодой человек из Лидса окрестил британского принца Гарри «предателем расы».

//Общество

В РПЦ не захотели ставить камеры наблюдения во всех помещениях храма

В РПЦ не захотели ставить камеры наблюдения во всех помещениях храма

В РПЦ оказались против установки видеокамер и проведения осмотров во всех помещениях православных монастырей и храмов. Это заявила руководитель правового управления Московской патриархии Ксения Чернега.

//Общество

Предсказан возможный «высокоточный» ответ России на поставки оружия США Украине

Предсказан возможный «высокоточный» ответ России на поставки оружия США Украине

Отечественный политический эксперт Богдан Безпалько рассказал, как Москва может ответить на поставки американского оружия Украине. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.

//Происшествия

В Подмосковье из-за разрушенного моста в реку упал КАМАЗ

В Подмосковье из-за разрушенного моста в реку упал КАМАЗ

В среду, 19 июня, в экстренные службы поступило сообщение о частичном разрушении моста через реку Лама вблизи города Волоколамска Московской области. В результате ЧП в воду упал "КамАЗ".

//Общество

Диетолог рассказала, какие напитки помогут утолить жажду в летнее время года

Диетолог рассказала, какие напитки помогут утолить жажду в летнее время года

Роскачество сообщило, какие напитки помогут утолить жажду в жаркую погоду. В организации посоветовали не злоупотреблять газированными сладкими лимонадами и другими жидкостями с повышенным содержанием сахара. Также отмечается, что избежать обезвоживания можно с помощью чая и питьевой воды.

//Армия

Минобороны: старший лейтенант каким был, таким и остался

Минобороны: старший лейтенант каким был, таким и остался

В Минобороны России опровергли информацию, появившуюся в отдельных СМИ, о якобы планируемом изменении порядка присвоения воинского звания «старший лейтенант».

//В мире

В Крыму задержан украинец, которого разыскивал интерпол 9 лет

В Крыму задержан украинец, которого разыскивал интерпол 9 лет

В пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ сообщили, что был задержан 39-летний гражданин Украины, объявленный в международный розыск в 2010 году. Отмечается, что мужчина попытался въехать в Крым.

//Экономика

В Центробанке предложили не требовать долг по ипотеке с тех, у кого уже отобрали жилье

В Центробанке предложили не требовать долг по ипотеке с тех, у кого уже отобрали жилье

В Банке России предложили не взыскивать с россиян остатки непогашенной ипотечной задолженности, если граждан уже лишили жилья из-за этого. Отмечается, что речь идёт о ситуации, когда ипотечный кредит не был застрахован.

//Политика

Песков считает, что на количество вопросов для "Прямой линии" влияет жара

Песков считает, что на количество вопросов для "Прямой линии" влияет жара

Дмитрий Песков сообщил, что на динамику вопросов, поступающих для предстоящей "Прямой линии с Владимиром Путиным", влияет даже погода. Он не согласен с мнением, что количество обращений в этом году снизилось.

//live

«Зачатие человека в космосе технически возможно и физиологически не запрещено»

«Зачатие человека в космосе технически возможно и физиологически не запрещено»

Первым человеком, который родится в космосе, должен быть гражданин России, заявила завлаб биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева. О космическо-сексуальных играх размышляет Анатолий ВАССЕРМАН...

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Зеленский пригласил Запад посмотреть на Крым?
2

Украинцы начали воспринимать Зеленского, как клоуна
3

"Нельзя сравнивать наличие собственных яхт с наличием огорода", - в Госдуме удивлены идеей не помогать "недостаточно бедным"
4

Жительница подмосковной Балашихи родила 14-го ребенка
5

Кто убил экс-жену хоккеиста Максима Соколова - дети или собственный муж? Версии близких семьи

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры