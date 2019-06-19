В Колпино под кустом нашли новорожденную девочку

В Колпино под одним из кустов на Советском бульваре была найдена новорожденная девочка. Соответствующую информацию в среду, 19 июня, предоставили журналистам в региональном управлении Росгвардии.

Младенца в кустах нашел мужчина, который гулял с собакой. Он незамедлительно сообщил о своей находке сотрудникам полиции и медикам.

Как уточняет "Росбалт", по предварительной информации, девочка появилась на свет всего за 2 или 3 часа до того, как она была обнаружена. Новорожденную передали врачам "скорой помощи". Сотрудники полиции ищут мать ребенка и устанавливают все причины случившегося.