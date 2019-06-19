В раскаленном от жары автомобиле погибла годовалая девочка

В США женщина оставила свою малолетнюю дочь в машине, температура в которой достигла 40 градусов, сообщает The Mirror. Ребенок скончался, проведя в раскаленном авто два с половиной часа.

Трагедия произошла в одном из американских штатов. Мать собиралась отвезти годовалую дочь в детский сад. Она посадила малышку в машину, однако затем почему-то закрыла дочь в автомобиле.

Теряющего сознание ребенка заметили соседи, которые и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали девочку, но реанимационные действия не помогли.

По какой причине мать заперла малышку в транспортном средстве - неизвестно. Издание уточняет, что теперь женщине может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф в сто пятьдесят тысяч долларов.