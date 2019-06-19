В Подмосковье из-за разрушенного моста в реку упал КАМАЗ

В среду, 19 июня, в экстренные службы поступило сообщение о частичном разрушении моста через реку Лама вблизи города Волоколамска Московской области. Отмечается, что конструкция расположена между деревнями Мусино и Малое Сырково.

"Около Волоколамска произошло частичное обрушение моста через реку Лама между деревнями Мусино и Малое Сырково. В результате ЧП в воду упал "КамАЗ", - сообщили в пресс-службе МЧС ТАСС.

В ведомстве уточнили, что водитель транспортного средства не пострадал. На территории проводится тщательная проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего инцидента.