В Подмосковье из-за разрушенного моста в реку упал КАМАЗ
19 июня 2019, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 19 июня, в экстренные службы поступило сообщение о частичном разрушении моста через реку Лама вблизи города Волоколамска Московской области. Отмечается, что конструкция расположена между деревнями Мусино и Малое Сырково.
"Около Волоколамска произошло частичное обрушение моста через реку Лама между деревнями Мусино и Малое Сырково. В результате ЧП в воду упал "КамАЗ", - сообщили в пресс-службе МЧС ТАСС.
В ведомстве уточнили, что водитель транспортного средства не пострадал. На территории проводится тщательная проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего инцидента.