Очевидец поделилась подробностями драки около московского метро

Очевидец рассказала подробности драки в кафе около станции метро Электрозаводская на востоке Москвы. Инцидент произошёл минувшей ночью между гражданами Кыргызстана. По её словам, мужчины каждое утро возвращались в состоянии алкогольного опьянения из заведения и затевали драки.

В массовой драке около станции московского метро погиб человек

Женщина поделилась, что трое мужчин избивали одного палками. Пострадавший пытался убежать, но упал. Ещё двое продолжали драку, пока сотрудники метрополитена не вызвали полицию. Она отметила, что в потасовке принимали участие около 8 человек. По её словам, пострадавшие лежали на лавках все в крови, - передаёт РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в результате конфликта погиб один человек, ещё трое пострадали, получив ножевые ранения. Уточняется, что сотрудники полиции задержали 9 человек.