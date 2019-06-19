Очевидец поделилась подробностями драки около московского метро
19 июня 2019, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]
Очевидец рассказала подробности драки в кафе около станции метро Электрозаводская на востоке Москвы. Инцидент произошёл минувшей ночью между гражданами Кыргызстана. По её словам, мужчины каждое утро возвращались в состоянии алкогольного опьянения из заведения и затевали драки.
Женщина поделилась, что трое мужчин избивали одного палками. Пострадавший пытался убежать, но упал. Ещё двое продолжали драку, пока сотрудники метрополитена не вызвали полицию. Она отметила, что в потасовке принимали участие около 8 человек. По её словам, пострадавшие лежали на лавках все в крови, - передаёт РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в результате конфликта погиб один человек, ещё трое пострадали, получив ножевые ранения. Уточняется, что сотрудники полиции задержали 9 человек.