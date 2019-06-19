На востоке Лондона погиб россиянин

Стало известно, что полиция Лондона задержала двух подозреваемых в убийстве россиянина - 34-летнего Глеба Станиславовича Жебровского. Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 15 июня, в районе Тауэр-хэмлетс на востоке города,- передаёт КП.

В ведомстве добавили, что убийство произошло недалеко от дома Глеба Жебровского. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин 28 и 33 лет, сейчас их допрашивают в отделении.

Уточнятся, что об инциденте сообщили близким родственникам погибшего.

"Своими мыслями мы сейчас с семьей Глеба, переживающей очень тяжелое время, и мы делаем все возможное, чтобы найти виновных в его смерти", - отметил старший инспектор отдела убийств и особо опасных преступлений Скотленд-Ярда Саймон Стенкомб.

Представители посольства РФ в Великобритании находятся в постоянном контакте с полицией и родственниками убитого, проводится проверка на наличие у него российского гражданства, - передаёт ТАСС.