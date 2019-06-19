В массовой драке около станции московского метро погиб человек

Минувшей ночью в Москве в кафе около станции метро Электрозаводская произошла массовая драка между гражданами Кыргызстана. В результате конфликта погиб один человек, ещё трое пострадали, - сообщает КП.

Согласно источнику в правоохранительных органах, мужчины, начавшие "разборку",находились в состоянии алкогольного опьянения. По последним данным, в больницу доставлены три человека, у одного из них серьёзная травма головы.

Уточняется, что сотрудники полиции задержали 9 человек. На данный момент проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Личности правонарушителей не раскрываются.