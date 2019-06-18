В Японии из-за мощного землетрясения объявлена угроза цунами

Власти Японии эвакуируют жителей прибрежной зоны на севере страны после землетрясения, магнитуда которого составила 6.8 балла. Об этом во вторник, 18 июня, сообщил телеканал NHK. Мощное землетрясение в Китае унесло жизни 12 человек

Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Ямагато, на глубине порядка 10 км. Высота вызванной им волны может достигать метра. Сейсмологи рекомендовали жителям покинуть зону и не выходить в море.

Кроме того, в связи с землетрясением приостановлено движение на ряде железнодорожных веток в Ниигате и Ямагате. Данных о гражданах РФ, которые могли пострадать в результате землетрясения, на данный момент нет.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", в Китае землетрясение, которое произошло минувшим вечером в понедельник, 17 июня, на юго-западе государства в провинции Сычуань, унесло жизни 12 человек.