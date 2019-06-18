Петербургская полиция нашла мать, оставившую 11-месячного ребенка с пьяным сожителем

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга во вторник днем, 18 июня, установили местонахождение матери, которая бросила своего 11-месячного ребенка. Женщина оставила малыша на попечение своего сожителя.

В пресс-службе петербургского управления МВД РФ отметили, что мужчина, которому оставили ребенка, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские в настоящий момент устанавливают все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Малыш сейчас находится в медучреждении, данных о его состоянии не поступало, передает "Росбалт".