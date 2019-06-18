Маленькую девочку в Хабаровске покалечил поток воздуха от поезда

В Хабаровске двухлетняя девочка получила серьезные травмы после падения на железнодорожные пути. Согласно последним данным, ребенка сбило с ног потоком воздуха от проезжавшего мимо поезда.

Известно, что машинист применил экстренное торможение, чтобы не совершить наезд на другого ребенка, передает во вторник утром "Росбалт".

Как сообщает управление на транспорте РФ по Дальневосточному федеральному округу, рядом с упавшей на пути девочкой находились ее родители, однако они не приняли необходимых мер безопасности. В настоящий момент проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения.