Автомобиль перевернулся после аварии на внешней стороне МКАД

В понедельник, 17 июня, на Московской кольцевой автодороге произошла авария. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате дорожно-транспортного происшествия машина перевернулась.

В управлении ГИБДД по городу отметили, что авария с участием двух автомобилей была зафиксирована в районе 6-го километра внешней стороны МКАД неподалеку от Черного озера. Как сообщает сегодня Агентство городских новостей "Москва", в ходе ДТП травмы получил один человек.

На месте случившегося в настоящий момент работают специалисты, которые устанавливают все причины и обстоятельства аварии. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.