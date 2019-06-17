Лодка с тремя пассажирами перевернулась на западе Москвы

В Живописной бухте на западе Москвы в понедельник, 17 июня, перевернулась лодка с тремя пассажирами. Согласно последней информации осведомленных источников, в воду попали двое молодых людей и девушка.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности отметили, что лодка опрокинулась из-за неосторожного поведения граждан.

Пассажиры были без спасательных жилетов и начали звать на помощь. Спасатели подняли их на катер и оперативно доставили на берег. Как уточняет сегодня вечером ТАСС, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Все они отказались от госпитализации.