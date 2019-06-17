Пьяная полицейская устроила ДТП в Хабаровске

В Хабаровске сотрудница полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умудрилась врезаться в автомобиль на практически пустой дороге. В результате аварии двум ее участникам потребовалась медицинская помощь.

27-летняя полицейская села пьяной за руль Toyota Corolla и устроила ДТП. Не совладав с рулем, она отправила свой автомобиль на обочину через полосу встречного движения. После странного маневра авто угодило в Toyota Crown. Находящиеся в машине водитель и пассажир получили травмы. А вот виновница не пострадала.

Сотрудники ДПС, прибывшие на место аварии, сообщили о произошедшем руководству, а также вызвали оперативников УСБ. По сообщениям пострадавших, виновница была в неадекватном состоянии и буквально не могла стоять на ногах. Тем не менее, от медицинского освидетельствования она отказалась в присутствии понятых. После все же было установлено опьянение виновницы.

Происшествие стоило молодой сотруднице правопорядка работы. Теперь она уволена, а руководители экс-полицейской будут привлечены к дисциплинарной ответственности.