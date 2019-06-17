Избившая ребенка учительница в Комсомольске-на-Амуре отработает 200 часов

Инцидент случился 14 ноября 2018 года. Учительница начальных классов школы №37 применила насилие в отношении девятилетнего ученика.

Своей вины подсудимая не признала, несмотря на разлетевшийся по сети Интернет видеоролик, на котором отчетливо видно, как учительница бьет мальчика. Это видео сняли одноклассники избитого ребенка. Ролик подхватили федеральные СМИ.

Региональный следственный комитет собрал достаточное количество доказательств для того, чтобы суд признал фигурантку виновной.

Женщине придется провести двести часов на обязательных работах. Таков приговор суда. Помимо этого, следователи обратили внимание региональных органов управления образования на то, что необходимо принять меры по повышению стрессоустойчивости сотрудников школ и иных образовательных учреждений. Для этого следователи предложили повысить эффективность работы штатных школьных психологов.

Общий педагогический стаж осужденной – 24 года.