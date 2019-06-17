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Женщина пыталась поджечь дверь храма в Санкт-Петербурге

17 июня 2019, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Женщина пыталась поджечь дверь храма в Санкт-Петербурге
фото: pixabay.com
В Санкт-Петербурге женщина попыталась поджечь дверь храма на Минеральной улице. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
 
Данные об инциденте потупили сегодня рано утром в полицию Калининского района. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.
 
Как сообщает днем 17 июня РИА "Новости", подозреваемую незамедлительно доставили в отдел полиции для разбирательства. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента. К настоящему моменту не сообщается, был ли нанесен какой-либо ущерб зданию храма. 
 

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