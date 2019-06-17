Женщина пыталась поджечь дверь храма в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина попыталась поджечь дверь храма на Минеральной улице. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Данные об инциденте потупили сегодня рано утром в полицию Калининского района. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.