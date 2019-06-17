На юге Москвы мужчина жестоко избил знакомого и выбросил тело, избавившись от улик

Стало известно о конфликте между двумя мужчинами в квартире на Севанской улице в районе Царицино на юге Москвы. Отмечается, что один из оппонентов погиб, инцидент произошёл в понедельник, 10 июня.

По данным источника, между мужчина произошла жестокая драка. Один из них нанес другому множественные удары по голове и по жизненно важным органам, - передаёт РЕН ТВ.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Злоумышленник принял решение скрыть следы преступления, разложив части тела убитого по пакетам. После вышел на улицу и раскидал "улики" по разным контейнерам района.

Уточняется, что позже мужчину задержали сотрудники полиции.