В аэропорту Шереметьево сел самолет с неисправной системой

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Милан-Москва, благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе компании "Аэрофлот".

Самолет Boeing 737 совершил посадку в воздушной гавани Шереметьево после сообщения экипажа о неисправности в системе кондиционирования воздуха. О сбое в системе командир экипажа доложил в ходе полета.

Как утверждают некоторые средства массовой информации, у самолета сработал датчик разгерметизации. К счастью, посадка прошла благополучно.