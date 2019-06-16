Аргентина и Уругвай погрузились во тьму
16 июня 2019, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Аргентине и Уругвае, а также в некоторых районах Бразилии и Парагвая полностью отключилось электричество. Об этом в воскресенье сообщила в Twitter компания-поставщик электроэнергии Edesur.
Жители Аргентины, Уругвая, нескольких районов Бразилии и Парагвая остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя системы. Об этом в воскресенье пишут латиноамериканские СМИ.
Перебои с подачей электричества начались ранним утром (в 7 часов по местному времени). Государственная энергетическая компания Уругвая UTE также подтвердила отключение электроэнергии.
В настоящее время специалисты работают над устранением всех последствий сбоя. Отметим, только лишь население Аргентины и Уругвая составляет в общей сложности порядка 48 миллионов человек.
Напомним, ранее "Аргументы недели" уже сообщали, что накануне без электроснабжения осталась практически вся Абхазия. На востоке государства произошло отключение высоковольтной линии.