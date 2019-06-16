Аргентина и Уругвай погрузились во тьму

В Аргентине и Уругвае, а также в некоторых районах Бразилии и Парагвая полностью отключилось электричество. Об этом в воскресенье сообщила в Twitter компания-поставщик электроэнергии Edesur. Практически вся Абхазия осталась без света

Жители Аргентины, Уругвая, нескольких районов Бразилии и Парагвая остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя системы. Об этом в воскресенье пишут латиноамериканские СМИ.

Перебои с подачей электричества начались ранним утром (в 7 часов по местному времени). Государственная энергетическая компания Уругвая UTE также подтвердила отключение электроэнергии.

В настоящее время специалисты работают над устранением всех последствий сбоя. Отметим, только лишь население Аргентины и Уругвая составляет в общей сложности порядка 48 миллионов человек.

Напомним, ранее "Аргументы недели" уже сообщали, что накануне без электроснабжения осталась практически вся Абхазия. На востоке государства произошло отключение высоковольтной линии.