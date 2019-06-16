В Киеве во дворе жилого дома произошёл взрыв

В субботу вечером, 15 июня, в Шевченковском районе Киева на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневская прогремел мощный взрыв. Отмечается, что инцидент произошёл в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на улице Тургеневской, 16.

В результате происшествия разрушено три гаража, повреждён газопровод, выбиты стёкла в окнах расположенных рядом жилых домов и повреждены четыре автомобиля. По предварительным данным, вещество, которое спровоцировало взрыв, является газ, - передаёт RT со ссылкой на украинские источники.

"Жертв и пострадавших нет. По состоянию на 07:00 16 июня работы по разборке завалов завершены...Причины происшествия устанавливаются", - отметили в сообщении.