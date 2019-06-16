В Брянской области у поезда Брянск-Москва во время движения отцепился один из вагонов. Движение состава пришлось задержать на три часа – ровно столько производился ремонт и сцепка вагонов.

В пресс-службе Московской железной дороги рассказали, что пассажиров поезда пересадили на резервный состав, который подали на станцию Брянск-Орловский. Также людям предложили оформить билеты на другие поезда или же вернуть деньги. Отмечается, что вагон отцепился на небольшой скорости, а потому обошлось без пострадавших, передаёт РенТВ.

«Нам с друзьями досталось купе, кому-то плацкарт. По приезду нас отправили в кассы и абсолютно всем пообещали возврат денег за билеты», рассказала одна из очевидцев.