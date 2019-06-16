В Николаеве наезд на пешехода спас мужчину от драки

В воскресенье, 16 июня, в Николаеве мужчина принял решение оригинальным способом остановить драку. Водитель увидел на дороге конфликт двух мужчин и сбил обидчика на автомобиле.

В Сеть попало видео, как около дороги злоумышленник активно избивает мужчину и валит его на землю, разрывая рубашку. На ролике видно, что оппонент не в силах ответить обидчику, пока тот жестоко избивает его ногами, - передаёт РЕН ТВ со ссылкой на новостной портал города.

Неожиданно появляется автомобиль, который отбрасывает мужчину в сторону. После из машины вышли два человека и направились в сторону злоумышленника, который успел встать на ноги.