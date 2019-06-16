В горах Крыма нашли тело спортсмена из Мурманска

В горах Крыма погиб спортсмен из Мурманска. Сообщается, что поиски молодого человека начались сразу после того, как он не вернулся после утренней пробежки. Поиски спортсмена проводились в горно-лесной зоне вблизи базы отдыха, а также в акватории.

Глава МЧС Крыма Сергей Шахов рассказал, что молодого человека 2001 года рождения обнаружили мёртвым. Беспокоиться за него начали сразу после того, как в субботу утром он не вернулся на базу отдыха в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта, где остановились мурманские спортсмены, передаёт RT. Шахов рассказал, что молодого человека разыскивали спасатели, кинологи, водолазы и волонтеры.

«По прибытии на место вызова спасатели приняли решение вести поиски как в горно-лесной зоне, так и в акватории вблизи поселка… Ночью поиски были приостановлены и возобновлены сегодня рано утром. К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведется расследование», - заявил министр чрезвычайных ситуаций Крыма.