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В Питере мужчина "аккуратно" украл бутылку коньяка за 8 тысяч

16 июня 2019, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Питере мужчина "аккуратно" украл бутылку коньяка за 8 тысяч
фото: сайт МВД РФ

В одном из супермаркетов Санкт-Петербурга камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина незаметно пытается украсть бутылку дорого алкогольного напитка. Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 15 июня.

На видео видно, как мужчина прогуливаясь по торговых рядам, рассматривает бутылки в алкогольном отделе. После чего аккуратно берёт бутылку дорогого коньяка и кладёт к себе в сумку, - передаёт РЕН ТВ.

Через несколько секунд злоумышленника спокойно покидает магазин, не привлекая к себе никакого внимания.
Уточняется, что украденная бутылка стоит около 8 тысяч рублей. Мужчину разыскивает полиция.

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