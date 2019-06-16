В одном из супермаркетов Санкт-Петербурга камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина незаметно пытается украсть бутылку дорого алкогольного напитка. Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 15 июня.

На видео видно, как мужчина прогуливаясь по торговых рядам, рассматривает бутылки в алкогольном отделе. После чего аккуратно берёт бутылку дорогого коньяка и кладёт к себе в сумку, - передаёт РЕН ТВ.

Через несколько секунд злоумышленника спокойно покидает магазин, не привлекая к себе никакого внимания.

Уточняется, что украденная бутылка стоит около 8 тысяч рублей. Мужчину разыскивает полиция.