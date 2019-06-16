В Саратове мужчина погиб из-за конфликта с девушками

В Следственном комитете сообщили, что в Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы в подозрении нанесения смертельных ножевых ранений мужчине в ходе конфликта в пятницу, 14 июня. Отмечается, что в ссоре принимали участие ещё подруги девушки.

Согласно источнику, в круглосуточном магазине на улице Серова 27-летний мужчина сделал замечание компании девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, попросив поднять мусор. На парня посыпались словесные оскорбления, он не сдержался и облил хулиганку пивом.

"Затем участники потасовки переместились на улицу, где агрессивные девушки стали наносить молодому человеку удары...В этот момент одна из девушек нанесла ему ножом один удар в область спины", - передаёт сообщение СК РИА Новости.

Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось, было задето легкое.

"...злоумышленницы были задержаны на одной из близлежащих улиц сотрудниками Росгвардии. В отношении 23-летней девушки возбуждено уголовное дело по… статье УК РФ "Причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", - отметили в ведомстве.