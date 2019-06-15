В Санкт-Петербурге иномарка на большой скорости протаранила стеклянную стену гипермаркета

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга иномарка на большой скорости врезалась в здание гипермаркета. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль протаранил стеклянную стену магазина.

Происшествие случилось накануне вечером на Гусарской улице в Северной столице, передает днем в субботу, 15 июня, " Пятый канал ".

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Известно, что машина влетела в помещение гипермаркета, разбив стекла. Уточняется, что транспортное средство повредило кассы. По факту данного происшествия в настоящий момент проводится проверка.