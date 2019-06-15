В Санкт-Петербурге иномарка на большой скорости протаранила стеклянную стену гипермаркета
15 июня 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
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15 июня 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
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В Санкт-Петербурге иномарка на большой скорости протаранила стеклянную стену гипермаркета
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