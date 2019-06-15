В аэропорту Краснодара совершил жесткую посадку самолет

В Краснодаре минувшей ночью совершил жесткую посадку самолет, летевший из Москвы. В пресс службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту случившегося.

На борту воздушного судна в момент случившегося находились 175 человек. Источник утверждает, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает утром в субботу, 15 июня, ТАСС, жесткая посадка произошла около 2 часов ночи по местному времени. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.