В Москве неизвестные напали с ножом на сотрудников магазина в попытке украсть продукты

В пятницу, 14 июня, в Москве в районе Очаково-Матвеевское двое неизвестных мужчин напали на сотрудников магазина во время краже продуктов из супермаркета. Отмечается, что злоумышленников заметили работники, в результате чего началась потасовка.

"Примерно в 21:15 по адресу: ул. Озерная, д. 26 в продуктовом магазине двое граждан пытались вынести продукты питания, но были замечены сотрудниками магазина, которые пытались предотвратить попытку кражи", - сообщили в пресс-службе МВД АГН "Москва".

В результате конфликта двум мужчинам были причинены ножевые ранения. Пострадавшие оперативно отправлены в больницу.

Правонарушители скрылись с места происшествия.