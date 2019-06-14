В Ленинградской области иномарка разнесла кассу в супермаркете

В пятницу, 14 июня в городе Пушкине на Гусарской улице иномарка въехала в стеклянную витрину одного из сетевых супермаркетов. По словам очевидца, машина разнесла в кассу и остановилась в 10 см от сотрудника магазина.

"Я стоял на кассе, и машина въехала в соседнюю кассу...для всех счастливый [день], что никто не пострадал...Проехал, наверное, в десяти сантиметрах от кассира...То, что она никого не задела...- это просто чудо какое-то было...", - рассказал молодой человек телеканалу РЕН.

Отмечается, что 63-летний водитель транспортного средства находится в трезвом состоянии, но был в шоке от происходящего.

Сотрудники полиции проводят тщательную проверку, выясняются все детали произошедшего.