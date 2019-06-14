До чего доводят сайты знакомств: россиянка уехала к парню в Бахрейн и погибла
14 июня 2019, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Бахрейне у стен гостиницы было найдено тело 22-летней россиянки, которая накануне познакомилась с местным жителем по имени Хасон на сайте знакомств. Отмечается, что сама девушка родом из Перми, а в марте собиралась переезжать к возлюбленному. Инцидент произошёл 5 июня.
Местные правоохранительные органы уверены, что девушку убили. Причина и обстоятельства происшествия выясняются. Возможно её вытолкнули из окна номера, - сообщает РЕН ТВ.
О трагедии в социальных сетях написала сестра погибшей Светлана Евдокимова. По её словам, посольство в транспортировке тела отказало, поэтому девушка решила организовать сбор средств.
Евдокимова рассказала, что погибшая присылала домой каждый месяц по 2-3 тысячи рублей, она там работа в сфере обслуживания. По её словам, молодой человек водил сестру по ресторанам и ухаживал, но незадолго до смерти пара рассталась.
В посольстве РФ в Бахрейне сообщили, что решается вопрос с транспортировкой тела.
По некоторым данным, подозреваемый в убийстве задержан. СК РФ проверяет все данные, которые выявляются по ходу расследования гибели девушки.