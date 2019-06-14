В Чемодановке в больнице скончался один из участников массовой драки
14 июня 2019, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 14 июня, в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в больнице скончался один из местных жителей, который принимал участие в массовой драке с цыганами в четверг. По предварительным данным, представители цыганской общины приставали к их дочерям.
"Вечером один из них скончался", - подтвердили в пресс-службе МВД РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что между местными жителями в результате конфликта на бытовой почте возникла драка. Согласно источнику в правоохранительных органах, травмы получили пять человек, двое из которых госпитализированы. Личности участников массовой драки идентифицированы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "хулиганство".