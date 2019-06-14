В Чемодановке в больнице скончался один из участников массовой драки

В пятницу, 14 июня, в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в больнице скончался один из местных жителей, который принимал участие в массовой драке с цыганами в четверг. По предварительным данным, представители цыганской общины приставали к их дочерям.

"Виновные будут сидеть в тюрьме", - заявил губернатор на сходе в Чемодановке после конфликта с цыганами

"Вечером один из них скончался", - подтвердили в пресс-службе МВД РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что между местными жителями в результате конфликта на бытовой почте возникла драка. Согласно источнику в правоохранительных органах, травмы получили пять человек, двое из которых госпитализированы. Личности участников массовой драки идентифицированы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "хулиганство".