Самолёт, летевший из Барселоны в Москву, экстренно приземлился в Варшаве из-за неадекватного пассажира. Отмечается, что в Варшаве правонарушителя вывели из авиалайнера пограничники. Инцидент произошёл в пятницу, 14 июня.

"Самолет "Аэрофлота", который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира. Вероятно, он был пьян", - сообщил представитель в аэропорту имени Шопена Петр Рудковский РИА Новости.

Уточняется, что пассажира поместили в изолятор, а воздушное судно после дозаправки было успешно отправлено в Москву.

Согласно источнику, дальнейшая судьба буйного пассажира не раскрывается.