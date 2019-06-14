В Москве восьмимесячному младенцу извлекли из груди булавку

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что в детской городской клинической больницы святого Владимира врачи извлекли из груди восьмимесячного ребенка острую швейную булавку. Отмечается, что несвоевременная помощь малышу могла привести к летальному исходу.

"Скорая помощь экстренно доставила...восьмимесячного малыша, который проглотил швейную булавку. В больнице малышу сделали рентген грудной клетки, где хорошо была видна открытая булавка, которая застряла острым концом вверх рядом с аортой. Удаление инородного тела с таким острым торчащим концом могло угрожать жизни ребенка...",- рассказали в пресс-службе ведомства АГН "Москва".

По словам матери, ребёнок, сидя у неё на руках, игрался с булавкой, которая была закреплена у неё на халате. Позже женщина заметила, что предмет пропал, а младенец стал кашлять и появилось обильное слюноотделение.

"врачи захватили острую часть булавки специальным прибором для осмотра пищевода, протолкнули ее в желудок и развернули тупым концом вверх...Далее булавка полностью была заведена в тубус эзофагоскопа и удалена", - объяснили эксперты.

Сейчас младенец находится дома.