В Екатеринбурге загорелся детский сад

В Екатеринбурге утром в пятницу, 14 июня, в одном из частных детских садов вспыхнул пожар. Соответствующую информацию ранее сегодня журналистам предоставили сотрудники регионального главка МЧС.

Отмечается, что загорелось двухэтажное здание на улице Викулова, где находится частный детский сад. Площадь возгорания, согласно данным спасательного ведомства, достигла 150 квадратных метров.