В Екатеринбурге загорелся детский сад
14 июня 2019, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]
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14 июня 2019, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]
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В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Хорватии о санкциях против РФ
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Президент Турции Эрдоган объявил: "Вопрос с поставками в республику С-400 закрыт"
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Российский депутат напомнил об условиях прохода Украины через Керченский пролив
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Ракетный эсминец ВМС США направился в Оманский залив после инцидента с танкерами
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В России могут разрешить скоростной лимит в 130 километров в час
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МЧС: поступили сообщения о возможном минировании четырёх станций метро
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Слуцкий: «Мы вернемся в ПАСЕ только на равных, как равноправная делегация»
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В Роскомнадзоре рассказали, как борются с интернет-пиратством в России и на Западе
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США готовы ввести санкции против Индии из-за покупки российских С-400
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Медведеву раскритиковали из-за перепутанных цветов российского флага в Сети
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"Разумное заявление", - в ГД оценили желание ВСУ не отправлять корабли в Керченский пролив
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Новак: Россия готова возобновить поставку газа на Украину по меньшей цене
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