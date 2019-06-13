В Москве загорелся Измайловский кремль

На востоке столицы загорелся музейный комплекс Измайловского кремля. Сообщается, что пожар начался на первом этаже, после чего огонь перекинулся на второй этаж.

«Пожар начался по адресу Измайловское шоссе, 73Ж. Там находится Измайловский кремль. Возгорание произошло на первом этаже, огонь переходит на второй. На место прибыли пожарные, идет борьба с огнем», - передаёт ТАСС слова сотрудника экстренных служб.

Культурный комплекс «Кремль в Измайлово» был основан в 2003 году. Спустя два года после основания он перенёс крупный пожар, но комплекс удалось сохранить.