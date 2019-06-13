МЧС: поступили сообщения о возможном минировании четырёх станций метро

В четверг вечером , 13 июня, в подразделения экстренных служб столицы потупили анонимные звонки о минировании четырёх станций московского метро и Белорусского вокзала. Отмечается, что эвакуация пассажиров не проводится, метро работает в обычном режиме.

"Поступили анонимные звонки об угрозах взрыва четырех станций метро: "Белорусская" (кольцевая и радиальная линии), "Арбатская" (Филёвская и Арбатско-Покровская линии)", - передаёт слова представителя МЧС РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что проводится оперативная проверка на всех объектах минирования, на месте находятся кинологии и сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в среду, 12 июня, была проведена проверка на 25 объектах после поступления подобных сообщений. Информация оказалась ложной.