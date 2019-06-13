В Подмосковье была спасена застрявшая в заборе собака

В четверг, 13 июня, в ГКУ "Мособлпожспас" Орехово-Зуевского района поступило сообщение, что в заборе лапой застряла собака. Работники предприятия, котирое находилось рядом с проишествием, объяснили, что своими силами не могут спасти животное.

"...пульт диспетчера поисково-спасательного отряда №14 Орехово-Зуевского территориального управления Мособлпожспаса поступил тревожный звонок от работников Павлово-Посадского предприятия с просьбой спасти собаку, которая застряла лапой в заборе...Вооружившись специальным инструментом, спасатели приступили к работе. В результате в кратчайшее время животное благополучно освободили", - сообщили в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас" АГН "Москва".

Отмечается, что жизни и здоровью собаки ничего не угрожает, лапа была успешно извлечена.