Мотоциклист сбил пешехода на юге Москвы

В четверг, 13 июня, в Москве на Каширском шоссе в столичном районе Москворечье-Сабуров мотоциклист наехал на пешехода. В результате аварии погибли два человека.

"Мотоциклист сбил пешехода, перебегавшего шоссе в неположенном месте в районе д. 53 на Каширском шоссе. Оба погибли", - сообщили в пресс-службе МВД АГН "Москва".

Согласно источнику в экстренных службах, водителя транспортного средства отбросило к автобусной остановке, расположенной на расстоянии 400 метров от места происшествия.

На территории работаю сотрудники спецслужб. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств ДТП. Информации о других пострадавших нет.