На Бали погибла девушка из России

Стало известно, что на Бали погибла российская туристка Наташа Винтер. По словам её подруги девушка во время отдыха впала в диабетическую кому и умерла. У 36-летней туристки был найден шприц с инсулином.

"...Наташа Винтер, попала в беду, у нее диабетическая кома, я рядом с ней сейчас, в госпитале. Ей очень нужна помощь, она не приходит в себя...Страховка закончилась", - написала её подруга в социальной сети.

Уточняется, что девушка несколько месяцев жила на Бали. Для продления своего пребывания на острове Наташа была вынуждена полететь в Куала-Лумпур, но ей стало плохо. Врачи не смогли ей поставить диагноз, после чего в обратном самолёте до Бали девушке стало намного хуже и её забрали в больницу в состоянии диабетической комы сразу из аэропорта.

Согласно источнику, страховка закончилась. Семья не смогла помочь. Жители родного города Волгограда помогли девушке собрать деньги на лечение, но спасти её не удалось, - сообщает издание "Блокнот Волгограда".



