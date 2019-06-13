Житель Хабаровска два года отказывался обращаться к врачам из-за гвоздя в голове

В Хабаровске мужчине, который длительное время ходил с дюбель-гвоздем в носоглотке, провели операцию. Отмечается, что предмет попал мужчине в голову два года назад, но пострадавший не хотел обращаться к врачам.

Согласно источнику, пациент намазал больное место зелёнкой. Однако в том году, врачи обнаружили инородное тело на рентгене, когда мужчина обратился в жалобой на слух, - сообщает местный портал Gubernia.

"Пациент сам не изъявил желания идти дальше – побоялся: наверное, ему объяснили... расположено так, что возможен летальный исход во время оперативного лечения", - рассказал лор.

По его словам, за два года у больного началось воспаление, а эрозия крупных кровеносных сосудов грозила ему обильным кровотечением.

Врач добавил, что гвоздь был успешно извлечен, сейчас пациент находится в стабильном состоянии.